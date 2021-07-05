корпусе, обладающие новейшим графическим дисплеем
для вывода информации о состоянии сети.
Подходят для работы с газовыми котлами
Высокое качество выходного тока
Гарантия 2 года
Генераторы и электростанции от официального дилера «ГенМаг»
Выезд инженера необходим в следующих случаях:
- Когда требуется посчитать минимальную и максимальную нагрузку, то есть понять режимы эксплуатации, рассчитать необходимую мощность генератора, для дальнейшего подбора оптимального оборудование, оценить объем монтажных работ и материалов;
- Когда генератор уже стоит на объекте, но не введен в эксплуатацию или требуется диагностика его работоспособности.
Стоимость выезда инженера от 3000 рублей и зависит от удаленности от МКАД.
Выезд инженера производится по согласованию с нашим экспертом в удобное для Вас время. В случае если имеется свободный инженер, выезд может быть проведен в день обращения.
По окончании обследования или выполнения необходимых работ составляется акт, в котором фиксируются все данные, а также его заключение и рекомендации.
Монтаж и пусконаладочные работы
Лучший способ защиты от последствий отключения электроэнергии или полного его отсутствия — это оснащение отдельных домов и предприятий собственными энергоисточниками различной мощности – автономными электростанциями. Мы предлагаем следующий перечень услуг:
- Монтаж устройства защитного отключения (УЗО);
- Монтаж системы вентиляции;
- Прокладка кабельных линий;
- Монтаж и пусконаладочные работы дизельных, бензиновых и газовых генераторов;
- Прочие электромонтажные работы;
- Установка стабилизаторов напряжения;
- Монтаж источников бесперебойного питания.
В связи с тем что мы следим за изменением цен и стараемся оперативно реагировать, просьба во избежании недоразумений уточнять информацию о наличии и сроках поставки силового оборудования у наших экспертов.
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