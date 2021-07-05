Генераторы и электростанции от официального дилера «ГенМаг»

Выезд инженера необходим в следующих случаях:

Когда требуется посчитать минимальную и максимальную нагрузку, то есть понять режимы эксплуатации, рассчитать необходимую мощность генератора, для дальнейшего подбора оптимального оборудование, оценить объем монтажных работ и материалов;

Когда генератор уже стоит на объекте, но не введен в эксплуатацию или требуется диагностика его работоспособности.

Стоимость выезда инженера от 3000 рублей и зависит от удаленности от МКАД.

Выезд инженера производится по согласованию с нашим экспертом в удобное для Вас время. В случае если имеется свободный инженер, выезд может быть проведен в день обращения.

По окончании обследования или выполнения необходимых работ составляется акт, в котором фиксируются все данные, а также его заключение и рекомендации.

Монтаж и пусконаладочные работы

Лучший способ защиты от последствий отключения электроэнергии или полного его отсутствия — это оснащение отдельных домов и предприятий собственными энергоисточниками различной мощности – автономными электростанциями. Мы предлагаем следующий перечень услуг:

Монтаж устройства защитного отключения (УЗО);

Монтаж системы вентиляции;

Прокладка кабельных линий;

Монтаж и пусконаладочные работы дизельных, бензиновых и газовых генераторов;

Прочие электромонтажные работы;

Установка стабилизаторов напряжения;

Монтаж источников бесперебойного питания.

В связи с тем что мы следим за изменением цен и стараемся оперативно реагировать, просьба во избежании недоразумений уточнять информацию о наличии и сроках поставки силового оборудования у наших экспертов.

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